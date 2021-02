Prima sentenza sull'esame farsa di Luis Suarez. Il professore Lorenzo Rocca, mercoledì mattina, ha patteggiato un anno con pena sospesa. Rocca è uno dei docenti dell'Università per Stranieri che lo scorso 17 settembre, a Perugia, ha esaminato l'attuale attaccante dell'Atletico Madrid, all'epoca al Barcellona e in orbita Juve, nell'ambito della prova per la certificazione linguistica superata dall'uruguagio e finita nell'inchiesta della Procura umbra.



Rocca era accusato di falso e rivelazione nell'ambito del fascicolo che coinvolge anche l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'ex direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, che ha preparato Luis Suarez per l'esame. La posizione di Rocca è stata stralciata dal fascicolo principale.