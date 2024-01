Esame Fiorentina per l'Inter: nerazzurri vincenti a quota 1.87

Parte questa sera con Cagliari-Torino la 22esima giornata di Serie A: sardi a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e granata all’assalto della zona Europa: Ivan Juric e i suoi partono favoriti sulla lavagna scommesse con il segno 2 in Sardegna a 2.23, ma Claudio Ranieri e i suoi scenderanno in campo con la voglia di onorare Gigi Riva, mito del calcio isolano la cui morte ha scosso il tifo italiano ma dei cagliaritani in particolare: la vittoria dei sardi vale 3.50.



Sabato 27 gennaio uno dei match più attesi è invece Juventus-Empoli, con i bianconeri che cercano la sesta vittoria di fila in campionato per portarsi a + 4 dall’Inter, con i nerazzurri che avrebbero però due partite da recuperare: segno 1 a 1.28 per la squadra di Allegri. Il fattore casa dovrebbe essere rispettato anche in Atalanta-Udinese e Milan-Bologna, con i bergamaschi vincenti a 1.51 e i rossoneri a 1.72.



Cinque invece i match in programma per domenica e spiccano Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter. Sarri sfida la sua ex squadra con i pronostici a favore e il successo dei capitolini è a 2.28, mentre è a 3.45 il colpo esterno che rilancerebbe le ambizioni Champions dei campani. Al Franchi Simone Inzaghi e i suoi dopo la vittoria della Supercoppa devono subito pensare al campionato contro un avversario in crisi di risultati (un punto nelle ultime due gare) ma sempre temibile visto il quarto posto in classifica: in questo caso il segno 1 arriva su Betaland a 4.05, contro il pareggio a 3.60 e il segno 2 a 1.87.



I due big match saranno anticipati da tre gare piuttosto equilibrate: in Genoa-Lecce l’1 è a 2.10, in Monza-Sassuolo i brianzoli sono favoriti ma a quota 2.23, in Verona-Frosinone il successo dei padroni di casa è addirittura a 2.45.



Si chiude lunedì 29 con Salernitana-Roma e il secondo esame per De Rossi potrebbe essere più complicato rispetto all’esordio vincente contro il Verona. I giallorossi sono favoriti ma a quota 1.68, a 3.80 il pareggio, a 5.25 la vittoria dei campani.