Victor Osimhen è pronto a tornare a Napoli dopo l’infortunio accusato con la sua nazionale. Ha rassicurato Rino Gattuso e lo staff medico dopo la caduta sul braccio destro nel finale di Nigeria-Sierra Leone, ma dovrà essere sottoposto a nuovi esami dopo la radiografia di stamattina che ha escluso fratture al polso e problemi alla spalla destra. Si tratta di una forte contusione da smaltire nei prossimi giorni dall’attaccante del Napoli. Voli permettendo, tornerà entro domenica a Napoli e poi sarà valutato dallo staff medico. Al momento, il giocatore è da considerare in dubbio per la gara contro il Milan in programma tra 8 giorni. La speranza di Gattuso è che possa recuperare in tempo.