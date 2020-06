Iniziano giorni importanti, domani, per il Manchester City. Infatti, presso il Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna, verrà preso in esame il ricorso presentato dai Citizens contro l'esclusione di due anni dalle coppe europee, alla quale è stata aggiunta anche una multa da 30 milioni di euro, a causa di ripetute violazioni del fair-play finanziari.



Il Tas ha programmato udienze, che dovrebbero durare tre giorni, a distanza, con i legali delle parti collegati in videoconferenza. Il futuro di tanti giocatori, come De Bruyne, che ha già fatto sapere di non voler perdere la possibilità di giocare in Europa, dipende da questi confronti. Con la sentenza che può arrivare a luglio.