Principio di intesa tra il Milan e il Bordeaux per Yacine Adli. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, il club rossonero e quello francese hanno trovato un punto di incontro sulla valutazione del centrocampista classe 2000 sulla base di 10 milioni di euro, coi bonus.



Il Milan confida di definire gli ultimi aspetti dell'affare nei prossimi giorni, al più tardi nei prossimi giorni, per regalare il più presto possibile un rinforzo a centrocampo per Stefano Pioli, che in giornata ha ricevuto la notizia dell'infortunio muscolare di Kessie, che salterà verosimilmente le prime due giornate di campionato.