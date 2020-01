Ricardo Rodriguez ha scelto il Fenerbahce. E' questa la decisione dell'esterno svizzero del Milan che, a parità di offerte ricevute dal club turco e dal PSV Eindhoven, ha detto sì alla società di Istanbul. Il Milan e il Fenerbahce si incontreranno nuovamente nella giornata di domani per definire gli ultimi dettagli di un affare che si chiuderà sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro.



LA SPINTA DEI TIFOSI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è stato decisivo il rilancio nelle ultime ore della formazione allenata da Ersun Yanal, che ha pareggiato la proposta inoltrata precedentemente dagli olandesi e ha compiuto un significativo sforzo economico per accontentare la volontà di Rodriguez e quella dei tifosi turchi, che nelle ultime settimane si erano spesi molto per il trasferimento del nazionale svizzero-