Allan non è tra i convocati per la sfida di domani di Coppa Italia contro la Lazio valida per l'accesso alla semifinale di Coppa. Un affaticamento muscolare come riportato dal report del club partenopeo, ma - come scrive La Gazzetta dello Sport - quella di Allan può essere vera e propria esclusione punitiva. Resta il sospetto che Rino Gattuso e la dirigenza del Napoli non abbiano gradito l'atteggiamento di Allan. Dopo la mancanza di rispetto nei confronti di allenatore e compagni di squadra, il brasiliano avrebbe pagato con l'esclusione per la sfida contro la Lazio. L'episodio di sabato sera potrebbe anche convincere il club a valutare la cessione a fine stagione, nonostante sia aperto un dialogo per il rinnovo del contratto del calciatore.