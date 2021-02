Con decisione del 20 novembre 2020 il Players' Status Committee della Fifa ha espresso decisione avversa al Chievo nella controversia contro lo Sporting Gijon., avvenuta a luglio del 2018. Come si legge nel documento della decisione pubblicato nel sito della Fifa , la controversia si è accesa intorno alla corresponsione della settima di otto rate, con scadenza 15 giugno 2020.. Da regolamento la società clivense ha anche a disposizione 21 giorni dal pronunciamento della decisione per presentare ricorso. Ma andiamo nel dettaglio.Un trasferimento da 3 milioni di euro – Il 12 luglio 2018 il Chievo e lo Sporting Gijon perfezionano il trasferimento che riporta in Italia il difensore Federico Barba dopo due stagioni trascorse all'estero, che lo hanno visto impegnato con lo Stoccarda e con la società asturiana.pagabili in otto rate distribuite fra 13 agosto 2018 e 15 settembre 2020.I primi sei pagamenti procedono regolarmente ma in occasione del settimo,E a quel punto il conflitto fra le due società si sviluppa con una velocità sorprendente. Il 28 giugno 2020 lo Sporting Gijon invia una lettera di sollecito al Chievo, quindi in data 11 agosto 2020 presenta una denuncia alla Fifa per reclamare la cifra non pagata, con aggravio di un interesse del 18%. Un passaggio successivo si celebra il 19 ottobre quando il Chievo versa 305mila euro allo Sporting Gijon. Come si legge nel testo della decisione Fifa quei 305mila euro corrispondono ai 321mila e spiccioli della rata di giugno 2020 da cui sono state dedotte alcune spettanze concordate.. È su questo aspetto che il giudice monocratico olandese Roy Vermeer pronuncia la decisione.Vermeer decide di accogliere parzialmente la richiesta dello Sporting Gijon e. Inoltre viene stabilito che se il Chievo non versa entro 45 giorni dalla pronuncia della decisione la somma dovuta potrebbe essere punito con la sospensione delle operazioni di calciomercato in entrata per un periodo che può durare tre sessioni consecutive.Da stamani abbiamo provato a contattare il Chievo per sapere se sia stato effettuato il pagamento degli interessi allo Sporting Gijon o se abbia deciso di ricorrere in appello.Purtroppo, al di là della centralinista in sede, non è stato possibile raggiungere qualcuno prima di andare online. Va ricordato che nel corso della finestra invernale di calciomercato 2021 la società clivense ha fatto un'operazione in entrata con l'Hellas Verona. Riguarda l'attaccante Antonio Di Gaudio.@pippoevai