Ci risiamo, dopo l’accordo ponte che sembrava decretare un periodo di pace o almeno di collaborazioneche ha acquistato i diritti della Serie A. Il 5 febbraio calciomercato.com vi ha raccontato in esclusiva la prima frattura, che aveva costretto IMG a staccare il segnale in Cina. Troppi arretrati accumulati nel tempo da parte di PPTV, che così non aveva potuto trasmettere Fiorentina-Inter a causa dell’insolvenza(trasmettendo così la 22esima giornata di Serie A),Dalla Cina non ci stanno e mediante un comunicato PPTV tiene a precisare il motivo dei continui mancati pagamenti.A tale sopruso, PPTV avrebbe reagito chiedendo un cospicuo sconto, che IMG non avrebbe voluto accordare. Da qui la crepa.IMG fa invece sapere che le cose non stanno esattamente così., visto che a loro volta hanno dovuto corrispondere alla Lega di Serie A 341 milioni di euro per poter rivendere i diritti del campionato nel mondo, senza riceve alcun trattamento favorevole. Nonostante la pandemia.Per fare ulteriore chiarezza, Calciomercato.com ha contattato in esclusiva un portavoce di IMG, il quale ha risposto alle accuse di inadempimento contrattuale da parte di PPTV: “Possiamo confermare di aver staccato il segnale per la visione del campionato di Serie A su PPTV a seguito del mancato pagamento delle rate scadute. I dialoghi tra le parti sono durati mesi e IMG ha concesso ripetuti rinvii dei pagamenti, ma oggi non possiamo più garantire la distribuzione di contenuti nel mondo nel momento in cui ci sono somme così grandi rimaste in sospeso. IMG non ha violato il proprio accordo né ci sono dialoghi con terze parti per i diritti sulla trasmissione. Per info, la Serie A è stata trasmessa in Cina anche da CCTV, ma grazie a un accordo separato, di cui PPTV era a conoscenza, dato che è specificato all’interno del nostro contratto”.