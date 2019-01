L'Inter e Mauro Icardi presto arriveranno alla tanto agognata firma sul rinnovo del contratto. Le parole distensive arrivate sia da parte del nuovo amministratore delegato Beppe Marotta nel prepartita della sfida contro il Sassuolo che da parte di Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino, nelle varie uscite pubbliche fra eventi e tv, sono stati il segnale che tutti si aspettavano e che presto si concretizzerà nel rinnovo.



INCONTRO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il tanto chiacchierato incontro fra Wanda Nara e la dirigenza nerazzurra c'è già stato e sono stati fatti grossi passi avanti per trovare l'accordo finale. Nulla è ancora stato messo nero su bianco ma l'intesa è a un passo.



CIFRE - La distanza fra la domanda della famiglia Icardi e la proposta dell'Inter è stata ampiamente limata. Il club nerazzurro ha alzato la proposta per la parte fissa andando incontro a Wanda Nara, ma resta ancora da capire se la clausola rescissoria, attualmente fissata a 110 milioni, verrà alzata o, come vorrebbe Marotta, del tutto eliminata. Non è ancora fatta, ma quasi, l'Inter e Icardi resteranno legati ancora a lungo.