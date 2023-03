Il "colpo" a parametro zero dell'estate 2022 della coppia Maldini-Massara per mettere a disposizione di Pioli una validanel ruolo di centravanti non può essere definito diversamente da flop per quella che è stata la resa fino alla partita di lunedì sera contro la Salernitana. 781 minuti distribuiti tra campionato, Supercoppa e Champions League,: un contributo ben lontano da quelle che erano le aspettative per un calciatore potenzialmente nel pieno della sua efficienza fisica e della maturità calcistica.- Il ricordo del giocatore che nelle quattro stagioni nel Liverpool di Klopp aveva saputo ritagliarsi un ruolo importante da prima alternativa del tridente delle meraviglie formato da Salah, Firmino e Mané è decisamente sbiadito per quello che Origi ha mostrato dal giorno del suo approdo in rossonero., quella della magica notte di Anfield nella semifinale di ritorno di Champions League e del gol al Tottenham per mettere definitivamente le mani sulla coppa a Madrid,, l'ultimo dei quali (a maggio) si è rivelato particolarmente serio e ha minato dall'inizio la sua nuova avventura italiana. Il Milan ha ereditato un calciatore in condizioni tutt'altro che ottimali e che tuttora appare ben lontano dal considerarsi inserito nel contesto di una squadra che, tolto Giroud e i lampi illuminanti di un Leao comunque a secco da due mesi, fatica maledettamente dal punto di vista della produzione di gol.- Come se non bastasse,, senza contare i costi accessori come la commissione pagata all'agente. Per un giocatore che, nelle idee di Maldini e Massara, avrebbe dovuto alternarsi stabilmente col 36enne Giroud e rappresentare in prospettiva anche un investimento di prospettiva, visto che la carta di identità dell'ex Liverpool recita "anno di nascita 1995". Ad oggi i conti non tornano e, in un Milan tornato gradualmente ad affidarsi e a coinvolgere nelle rotazioni pure l'ormai 41enne Ibrahimovic, chissà che il pensiero non stia andando a quell'opportunità che avrebbe forse potuto potuto cambiare gli scenari e il destino della stagione attualmente in corso. Una storia con un inizio in Inghilterra e una conclusione in Francia.- Secondo quanto appreso da. Classe 1991, un bottino di 71 reti nelle 5 stagioni trascorse con la maglia dell'Arsenal, il centravanti francese. Integro fisicamente, con un bagaglio di esperienza degno di nota anche in campo internazionale, Lacazette poteva essere quello che Origi non ha ancora dimostrato di poter rappresentare per la formazione rossonera. I due dirigenti del club campione d'Italia hanno gentilmente declinato l'offerta, lasciando che il Generale - com'è stato ribattezzato nella squadra della sua città - assecondasse la nostalgia ed il romanticismo e optasse per il ritorno all'Olympique Lione. Al netto delle difficoltà attraversate dalla formazione allenata da Laurent Blanc,Certamente molto di più dell'attuale versione di Origi.