Giornata importante per il Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Un summit che Calciomercato.com vi aveva anticipato in esclusiva . Dopo il rinnovo del contratto di Rafa Leao fino al 2028, il club rossonero si muoverà per blindare Maignan, che piace in Premier League. Oggi verrà decisa la strategia estiva e verrà definito il budget da investire, che, ai quali andrà aggiunto il tesoretto derivante dalle cessioni. In uscita ci sono Rebic, Messias e Origi, in bilico la situazione di Brahim Diaz, per il quale ci sarà un confronto con il Real Madrid.Oltre a Sportiello, arrivato a parametro zero dall'Atalanta, il Milan è molto vicino a Kamada, che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Eintracht Francoforte. Resta calda anche la trattativa col Chelsea per arrivare a Loftus-Cheek, valutato 20 milioni di euro.