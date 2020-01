Il Milan prepara la cessione di Suso: l'esterno spagnolo è atteso in sede in questi minuti, come raccolto da Calciomercato.com, per trattare con il club l'addio al rossonero. Classe 1993 che arriva a Casa Milan dopo un periodo nero, che lo ha fatto precipitare nelle gerarchie di Pioli, tanto da essere relegato in panchina: con il nuovo modulo, il 4-4-2, potrebbe patire ancor più difficoltà e pagare ancor maggiormente il momento involutivo.



ROMA, CLUB INGLESI E SPAGNOLI SU DI LUI: RAIOLA AL LAVORO - Lo spagnolo è in vendita, secondo quanto appreso da Calciomercato.com il suo agente Mino Raiola è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione: smentite al momento le voci sul Siviglia, si è riaperta la pista Roma, dopo l'infortunio di Nicolò Zaniolo, mentre rimangono vivi alcuni interessamenti di club spagnoli e inglesi.



LA VALUTAZIONE - Da giocatore spesso risolutivo nei momenti difficili a indesiderato, Il numero 8 rossonero paga un periodo molto lungo di involuzione e caratterizzato da prestazioni insufficienti: bocciatura netta ed evidente, i dirigenti Zvone Boban e Paolo Maldini sono in attesa di un'offerta risolutiva, pronti anche a rivedere la valutazione del giocatore. In estate servivano almeno 30 milioni, adesso molto meno: l'avventura di Suso a Milano è ai titoli di coda.



[@86_longo]