Una settimana per prendere una decisione. Il tempo stringe, dentro o fuori. Questa mattina è andato in scena l'ennesimo summit tra Giancarlo Antognoni e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso.Un confronto interlocutorio, commentato così dall'Unico 10: "Una chiacchierata informale su quello che mi ha chiesto la Fiorentina. Restiamo che quando tornerò dalle vacanze si deciderà. Passi in avanti? Siamo sempre in pareggio per il momento, quindi è una X. Io resto sempre del mio pensiero. Quando si dice che le bandiere non contano, io penso che non sia così. Io non sono una bandiera come le altre per Firenze, ringrazio i tifosi che mi sono sempre vicini anche in questo momento".Cosa c'è alla base della diatriba? Perché Antognoni non ha ancora rinnovato? Il. Antognoni aveva compiti da, tra i quali essere presente a tutte le partite in casa e in trasferta della prima squadra, rappresentare la Fiorentina davanti ai media, negli eventi ufficiali, sportivi, commerciali e di beneficenza, e daNel rispetto delle gerarchie e in sintonia col direttore sportivo Daniele Pradé,che comprendessero la scelta dello staff tecnico e la valutazione, sul mercato, di profili nazionali e internazionali in linea con il progetto sportivo ed economico della Fiorentina.- Fiorentina che ha tutta l'intenzione di trovare il modo migliore per continuare insieme, che ha presentato una proposta diversa da quella della scorsa estate. Con la quale Antognoni possa essere valorizzato e gratificato, non solo dal punto di vista economicoUn'offerta al ribasso in termini di parte fissa () ma con un ruolo e con bonus diversi da quelli attuali (attualmente Antognoni ​matura premi per la partecipazione ad eventi ufficiali, non solo commerciali, che vanno dai 20 ai 22 mila euro, e legati alla posizione in classifica della Fiorentina e al suo cammino in Coppa Italia, che possono raggiungere quota 40 mila euro totali).Antognoni andrebbe ad occupare il ruolo di. Un ruolo che per ora non convince il diretto interessato, un'offerta che potrebbe essere respinta. Che vorrebbe dire rottura.