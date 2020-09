. Ma nonostante ciò, è costato alla società blucerchiata oltre 1 milione di euro. Una cifra fissata dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), somma del mancato pagamento ai ciprioti dell'Apollon Limassol e degli interessi di mora. Soprattutto c'è che la sentenza del TAS è stata pronunciata a dicembre 2017. Ma ancora una volta, come dimostrano numerosi precedenti illustrati da Calciomercato.com e relativi a società calcistiche italiane sanzionate da fori internazionali,in cui, con la Samp di Sinisa Mihajlovic in corsa nelle zone alte della classifica, il presidentedecide di mettere a segno un. E poiché al presidente blucerchiato piace fare le cose in grande, egli dichiara che per l'attaccante camerunese ha ambiziosi progetti. Gli fa firmare un contratto da tre anni e mezzo, di cui l'ultimo con l'opzione da dirigente , e. In seguito, grazie al nostro Lorenzo Montaldo, sapremo che. E come sempre succede in questi casi, basta lasciare che il tempo compia il suo fact checking. Infatti. Rescinde il contratto con la Sampdoria e se ne va a giocare in Turchia con la maglia dell'Antalyaspor . Di lì a poco, oltre al rapporto di lavoro, andrà in aria pure la diplomazia fra le parti. Ma prima di arrivare a questo passaggio c'è da evidenziare che,, cresciuto calcisticamente nell'accademia dell'ex attaccante di Barcellona e Inter. Che per averlo con sé a Genova rinuncia a parte dell'ingaggio corrisposto dalla Sampdoria, come egli stesso affermerà un anno dopo nel corso di una conferenza stampa . L'attaccante proviene dall', trascorrerà in prestito presso il club rumeno della seconda parte della stagione 2014-15 (ma non metterà mai piede in campo perché sprovvisto del permesso di lavoro),. Tutti club che in tempi diversi sono stati associati al super-agente israeliano e si sono ritrovati dentro le diverse ondate di rivelazioni condotte da. A ogni modo,. E anzi, dopo la rescissione fra Eto'o e la società blucerchiata si chiudono per lui le possibilità di giocare con la squadra del presidente Ferrero.. Va aggiunto che nel testo della sentenza il nome di Olinga non viene mai fatto (per tutta la lunghezza del testo egli è indicato come “The Player”),(che, come si apprende dal punto 7 del documento, agisce anche come consulente dell'Apollon),. Le clausole 3 e 4 del contratto fra Sampdoria e Apollon Limassol sancisce che la società blucerchiata s'impegni a versare due tranche da 500 mila euro ciascuna, con le seguenti scadenze: la prima entro 15 giorni dall'emissione del certificato internazionale di trasferimento (ITC) e la seconda entro il 31 gennaio 2016.al rendimento del calciatore e una percentuale pro Apollon Limassol in caso di futura cessione di Olinga.da sottoporre al calciatore, approvata dalla Lega di Serie A. Si tratta di un quadriennale valevole dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2019 con un salario annuo da 270 mila euro più eventuali bonus. Inoltre la Sampdoria decide di farsi carico del salario che il calciatore dovrebbe vedersi corrispondere dall'Apollon Limassol per i mesi tra febbraio e maggio 2015 (cioè quelli trascorsi in parcheggio al Viitorul), per un totale di 40 mila euro.. Dal canto suo, il 1° agosto Olinga conclude il proprio vincolo con l'Apollon Limassol, che a sua volta il 3 agosto 2015 inserisce nel Transfer Matching System (TMS) della Fifa i documenti necessari a perfezionare il trasferimento. Cosa che invece la Sampdoria non fa. Fra il 4 e il 19 agosto si verifica uno scambio di mail fra le due società con la Sampdoria che conferma di non avere in rosa un posto da extracomunitario da mettere a disposizione di Olinga, ma aggiunge di voler onorare gli accordi nonostante che il calciatore debba essere trasferito altrove.. E intanto, come specificato al punto 21 della sentenza emessa dal TAS,6 del contratto di compravendita, nel quale si stabilisce che la validità del contratto stesso è vincolata al tesseramento del calciatore da parte della Figc, e che non essendo il tesseramento avvenuto bisogni considerare nullo l'accordo.. Da chi e cosa dipenderà questo filtro che regola la pubblicità di una notizia anziché di un'altra? Misteri dell'informazione calcistica italiana. Resta il fatto che nel frattempo i rapporti fra la Sampdoria e le controparti si fanno tempestosi.. In questo foro le istanze dell'Apollon Limassol vengono difese anche dall'avvocato israeliano Ehud “Udi” Schochatovitch, legale di fiducia di Pini Zahavi. Schochatovitch è stato per un anno il proprietario dello SK Lommel, club della Serie B belga che nello scorso mese di maggio è entrato a far parte del City Football Group. Ma questa è un'altra storia di cui vi parleremo nei prossimi giorni. Preso atto delle ragioni espresse dalle due società,del contratto di compravendita. In sostanza viene detto che fra i motivi che portano alla mancata concessione del tesseramento per il calciatore da parte della Figc, e da lì alla nullità del contratto, non possa esservi la mancata richiesta di tesseramento da parte della Sampdoria.“Nei casi in cui un contratto di trasferimento preveda il pagamento di un prezzo da parte del club compratore ma non preveda alcuna clausola per la quale il trasferimento possa essere evitato o sospeso, il club compratore non può rifiutarsi di pagare il prezzo del trasferimento se, dopo la conclusione del trasferimento, esso decide di non dare corso al trasferimento del giocatore in questione”.26 febbraio 2018 – 281.644 euro;27 marzo 2018 – 282.705 euro;11 luglio 2018 – 500.000 euro.@pippoevai