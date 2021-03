"Frate, o ti alleni o ti alleni". Non c'è altro modo per arrivare al successo: in campo, come nella vita. E così sottolineano, cantano e suonano Redrum, Niki, Dave the Creator e Mirk in Lukaku Freestyle, una denuncia ironica a chi ostenta, forzatamente, qualcosa che poi non ha, ha gente che appare e che 'dietro' sta con le mani in mano. "Voglio money in mano, non mani in mano" si sente nel ritornello, perché è giusto dare il giusto valore ai soldi, ottenuti con sacrificio per cambiare una vita tutt'altro che agiata, tutt'altro che comoda, tutt'altro che... vita. Ed è qui che entra in gioco il nome di Lukaku.



L'uomo che sta dominando la A con la 9 sulle spalle, infermabile e impossibile da buttare giù, si raccontò a Players Tribune, tornando sui momenti difficili della sua infanzia/adolescenza: "Una volta hanno buttato fuori i nostri mobili perché non pagavamo l’affitto da mesi, quindi dovevamo trasferirci. Ricordo tutta quella cosa, come i topi attorno a noi, sulla testa, e cose del genere. Il fatto è che, dico sempre, non sono stato l’unico a passare attraverso questo, ma l’ho usato come motivazione per diventare il ragazzo che sono oggi". E' motivazione. Sta tutto lì: "Frate, o ti alleni o ti alleni".