sbattuta fuori dall’Europa e in svantaggio dopo aver dominato in lungo e in largo. Respinta dai miracoli di Cragno, quasiSabbie mobili, in poche parole., sempre più faro e guida di un’Inter alla ricerca della sua vera identità.Cagliaritano e interista, Barella sa bene da dove viene e dove vuole arrivare. E allora chi se non lui?Da sempre l’ultimo ad arrendersi,Ci mette la gamba e pure la faccia, prende una botta allo zigomo e si rialza. È ovunque, con un’energia che ti fa venir voglia di fare un trasloco e spostare armadi fino al quinto piano, senza ascensore.Il suo gioco è trascinante, contagioso.. Non si sente inferiore a nessuno e se continua su questa strada, saranno pochi a stargli davanti.Un ragazzo che dovrà diventare la faccia e il simbolo di una squadra, un punto di riferimento per chi c’è e chi invece deve ancora arrivare.