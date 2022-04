. Tra sorprese e delusioni, la competizione ha sicuramente entusiasmato ed emozionato i tanti appassionati di eSports che si sono collegati per seguire le 15 squadre partecipanti. Passata la festa per la vittoria deldi, ripercorriamo il cammino dei player partecipanti per analizzare il loro percorso nella competizione.. Il diciottenne, dopo una Regular Season con luci e ombre, si è fatto strada nel Loser Bracket dei Playoff eliminando Raffaele “DressingPoem514” Del Prete (Spezia Esports) e Manoel Neto (Inter Esports). Con il suo stile di gioco basato sulle skills, Hartixel è riuscito a sorprendere anche lo stesso “Obrun2002” nel corso dei quarti di finale delle Final Eight, prima di subire la rimonta del player granata.. In pochi si aspettavano l’exploit del classe ’94 dopo una deludente Regular Season: a partire dai Playoff il cambio di rotta, con le vittorie su Andrea “Mila898” Milanese (Udinese Esports”) e Mattia “Lonewolf92” Guarracino (Bologna Esports). Nella due giorni della Final Eight, Figu7rinho si è imposto su Diego “Crazy” Campagnani di AC Milan|QLASH, per poi essere fermato dal futuro campione Obrun2002. La mancata qualificazione diretta ai Playoff delle Fifa Global Series (il torneo metteva in palio tre slot per l’evento di Londra) per mano di Andrea “Montaxer” Montanini può comunque rappresentare uno slancio per il prosieguo della stagione.. Tra i più giovani dell’intero torneo (per lui appena 17 anni), il player viola partiva dietro nelle gerarchie del team in favore del più esperto Alessio “Godmode” Carbone. Le buone prestazioni lo hanno portato ad essere scelto per affrontare la fase ad eliminazione: Virgil non ha deluso le aspettative della società, centrando le Final Eight ed eliminando Gabriel “Gabry” Llaho (Genoa Esports). Ad interrompere il sogno ci ha pensato la Salernitana Esports di Montaxer, con il viola che è riuscito comunque a mettere in difficoltà il granata.. L’ex Benevento Esports (con il quale ha alzato la prima storica edizione del torneo), quest’anno accasatosi al, aveva entusiasmato in questo inizio di stagione vincendo il secondo East Qualifier delle FGS e trionfando insieme a Fabio “Fabiorabi01” Rabindo nel Milan Open con la maglia del Team UT7. Nella eSerie A non è riuscito a replicarsi, finendo per essere eliminato ai Playoff da Enzo Tramontano (Hellas Verona Esports). A consolare Danipitbull c’è però la qualificazione ai Playoff delle FIFAe Nations Series con la eNazionale italiana, che lascia ben sperare per l’immediato futuro., secondo classificato nella precedente edizione. Il rossoblù domina il Gruppo C della Regular Season, rimanendo imbattuto nelle otto gare giocate. Ai Playoff arriva il blackout, con la doppia sconfitta rimediata da Diego “Crazy” Campagnani (AC Milan|QLASH) in Winner Bracket e contro la sorpresa Francesco “Virgil” Allocca (Fiorentina Esports) nel match decisivo.. L’italo-brasiliano aveva impressionato per la sua varietà nelle manovre offensive, ma in questa stagione ha finito per fallire una doppia chance per accedere alle Final Eight. Prima Giovanni “Giovhy” Salvaggio (Sampdoria Esports) e poi Francesco “Hartixel” Ricci hanno piegato il nerazzurro, ponendo fine al suo cammino nel torneo.