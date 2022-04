(player) la due giorni di gare della Final Eight della eSerie A TIM al termine delle quali è stato. Le finali sono iniziate martedì 12 aprile con i quarti di finale che hanno mostrato da subito grande equilibrio. Tre sfide su quattro sono infatti terminate ai tempi supplementari e non sono mancate le sorprese.- Sampdoria vs. Venezia FC Gaming 3 – 4 (d.t.s.)- U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports 4 – 3 (d.t.s.)- Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC 3 – 2 (d.t.s.)- AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports 2 – 5Questa sera, la prima semifinale ha visto affrontarsi1919 Esports con player Montaxer e ilFC Gaming con Hexon_Karimisbak. Ottimo inizio degli arancioneroverdi che si impongono nel primo match con un netto 3-1. Nelle partite di ritorno ancora un successo di Hexon_Karimisbak che si è imposto 4-2 regalando la finale al Venezia FC Gaming.Successo del, invece, nella seconda semifinale dove per larghi tratti ha regnato l’equilibrio. 2-2 il risultato al fischio finale della prima sfida, 1-1 al termine dei secondi 90 minuti e supplementari necessari per decretare il secondo finalista di giornata. All’overtime è il granata Obrun2002 ad avere la meglio sul player neroverde Figu7rinho, con tre reti che fissano il risultato sul 4-1.La Finale vede il match d'andata molto equilibrato, con il Torino FC eSports Team che crea il maggior numero di occasioni, ma è il Venezia FC Gaming a trovare il gol che fissa il risultato sull'1-0. La gara di ritorno è ricca di emozioni e questa volta è Obrun2002 a imporsi 3-2 su Hexon_Karimisbak. Nessuna rete nei supplementari e Finale che viene decisa ai calci di rigore. Obrun2002 sbaglia il primo rigore, Hexon_Karimisbak gli ultimi due della serie e il Torino FC eSports Team è Campione d'Italia.Il vincitore ha ricevuto il premio dall’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo che ha commentato: "Voglio ringraziare tutti perchè questo è un evento che sta crescendo di anno in anno. Faccio i complimenti a tutte le squadre e ai ragazzi. Siamo veramente contenti, ringraziamo TIM, Electronic Arts, PlayStation. Quello che mi piace raccontarvi è che siete entrati a far parte della grande famiglia della Serie A, fate a tutti gli effetti parte di un grande gruppo".