Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Rafael Leao è stato coinvolto in otto reti nelle sue ultime 10 partite di Serie A giocate nel mese di gennaio (cinque gol, tre assist); inoltre, dopo i centri contro Fiorentina e Salernitana, l’attaccante del Milan può andare a segno in tre gare consecutive per la prima volta nel massimo campionato italiano.