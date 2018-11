Giampiero Ventura ha salutato il Chievo, Julio Velazquez è a un passo dall’addio all’Udinese. Due allenatori saltano dopo la dodicesima giornata di Serie A, ma in quota rimane qualche ombra anche per altri protagonisti del campionato: a parte Ivan Juric, momentaneamente messo fuori lista in vista del "verdetto" nel derby con la Sampdoria, il più a rischio secondo i traders Snai è Moreno Longo. L’esonero o le dimissioni dell’allenatore del Frosinone entro il 31 dicembre sono offerti a 2,00, mentre a 3,00 sono in bilico Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi, che pagano i frequenti stop di Milan e Bologna. Alle loro spalle, riporta Agipronews, c’è Rolando Maran del Cagliari, a 4,50, alla pari con il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, e a sorpresa con Eusebio Di Francesco, per ora solo sesto con la Roma. Più al sicuro le panchine di Parma e Sampdoria, con Roberto D’Aversa e Marco Giampaolo a 7,50, nel club degli “intoccabili” si va invece dal 33,00 di Luciano Spalletti al 50,00 offerto su Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini, Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri.