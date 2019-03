La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: Eusebio Di Francesco non è più il tecnico della Roma. Decisione maturata a Trigoria dopo l’eliminazione in Champions League arrivata ieri sera per mano del Porto. Come si legge sul sito del club, la Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro.



“Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera”.