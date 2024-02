Esonero Mazzarri, la partita decisiva del Napoli

L’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli è durata tre mesi. 17 partite per dirsi addio. Il presidente De Laurentiis aveva puntato su chi conosce bene l’ambiente Napoli per dare una scossa alla squadra dopo un inizio di stagione complicato, ma Mazzarri non è riuscito a invertire la rotta rispetto alle prestazioni della squadra con la gestione Garcia.



LA PARTITA DECISIVA - Solo 6 vittorie in 17 gare considerando tutte le competizioni 8 sconfitte e 3 pareggi; -5 dalla zona europea e un 9º posto che con lo scudetto sul petto fa ancora più male. La partita decisiva per l’esonero di Mazzarri, quella che ha convinto De Laurentiis a cambiare, è stato il pareggio in casa col Genoa: 1-1 finale, col Napoli che ha evitato il ko solo grazie a un gol di Ngonge al 90’; una settimana prima avevano perso 0-1 a San Siro contro il Milan. Quella che era un’idea nella testa del presidente si è concretizzata con i fatti: Mazzarri esonerato dal Napoli, ed è il secondo allenatore della stagione post scudetto dopo Rudi Garcia che era stato esonerato a novembre dopo la sconfitta con casa con l’Empoli.