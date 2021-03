Un saluto da parte mia e di tutta la mia famiglia, è un piacere essere qui per vedere i nostri ragazzi metterci tutto l’impegno in questa partita. Forza Spezia!



Esordio al Picco per Philip Raymond Platek, nuovo proprietario dello Spezia. Tramite un video diffuso sui canali social dei bianconeri, ha dichiarato: "Un saluto da parte mia e di tutta la mia famiglia, è un piacere essere qui per vedere i nostri ragazzi metterci tutto l’impegno in questa partita. Forza Spezia!".