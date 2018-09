Sergi Darder, centrocampista dell’Espanyol atteso in campionato dalla sfida al Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni del Mundo Deportivo sul discusso addio di Cristiano Ronaldo: “Senza CR7 il Madrid è una squadra meno pericolosa. Hanno perso molto senza di lui, perché parliamo di un calciatore da 50 gol a stagione. E’ vero che lo stesso apporto potrebbe darlo qualcun altro, ma non sarà lo stesso, perché Cristiano è il migliore al mondo. Per noi però è vietato commettere errori, il Real Madrid gioca comunque ad altissimi livelli”.