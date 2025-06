Esperance Tunisi-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Dopo la sconfitta contro il Flamengo, al Chelsea basta un pareggio contro l'Esperance per arrivare agli ottavi di finale. Le due squadre sono appaiate in classifica con 3 punti, ma i blues hanno una differenza reti migliore (0 contro -1). Il vantaggio consente agli uomini di Enzo Maresca di avere due risultati su tre per passare come secondi. Già sicuro del primo posto il Flamengo, al comando con 6 punti e impegnato contro il Los Angeles FC, già eliminato.Tutte le informazioni su Esperance Tunisi-Chelsea:

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione: EsperanceTunisi-Chelsea: mercoledì 25 giugno 2025: 03.00 italianeDAZN: DAZNBen Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu; Sasse, Jebali, Belaili; Rodrigues. All: KanzariSanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Malo Gusto; Delap. All: Maresca

La sfida tra Esperance Tunisi e Chelsea si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.Esperance Tunisi-Chelsea sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Riccardo Mancini.