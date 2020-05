Una violenta esplosione, un boato che si è udito a chilometri di distanza e che ha fatto tremare le finestre degli abitanti di Ottaviano. Poi le fiamme e una colonna di fumo nero che si è alzata dalla zona forni della fabbrica Adler Plastic, in provincia di Napoli.



L'esplosione non ha visto coinvolti operai, dato che al momento la zona forni era vuota, ma ha fatto crollare gli uffici della ditta provocando un morto e altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali trasportata all'ospedale di Nola in condizioni gravissime.



Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme che via via si stanno diradando. L'esplosione è stata udita a chilometri di distanza ed il fumo è visibile anche da da molti comuni dell'entroterra vesuviano con il sindaco di Somma che ha ribadito alla popolazione: "Non uscite!".