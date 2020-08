Vi avevamo raccontato come Inter e Milan avessero interrotto il proprio legame con Konami, l'azienda produttrice del famoso videogioco PES, ma ora è anche ufficiale come entrambe le società milanesi abbiano sottoscritto una nuova partnership con EA Sports, l'azienda concorrente e produttrice del brand FIFA.



Inter e Milan, con maglia originale e l'iconico stadio San Siro saranno infatti giocabili all'interno del nuovissimo FIFA21, mentre non saranno disponibili con i rispettivi marchi e nomi originali all'interno di PES2021. Nel videogioco Konami, infatti, si chiameranno rispettivamente Lombardia Na (nerazzurra) e Milano Rn (rossonera)