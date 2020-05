E' partita lla seconda edizione della ePremier League Invitational, torneo che mette a confronto i club del calcio inglese non su un campo di calcio reale ma a EA SPORTS FIFA 20. Come accaduto nella prima edizione (vinta da Diogo Jota del Wolverhampton) ogni squadra - si legge in una nota - sceglierà un campione che rappresenterà i colori del proprio team. Fischio d'inizio oggi alle 16:00 con il derby di Londra tra West Ham e Tottenham rappresentate rispettivamente da Owen e Sessegnon. Scommesse aperte sulla lavagna Betaland con gli Hammers favoriti a 1,45 e gli Spurs a 4,40. Da ricordare che i valori tecnici delle squadre saranno riequilibrati. Alle 18:00 il Newcastle di Aarons sarà favorito a 1,80 contro il Manchester United, che a sorpresa schiererà il campione di cricket Jofra Archer. In chiusura di giornata, alle 19:00, match tra il Leicester di Maddison e il Bournemouth di Wilson: segno «1» per le Foxes a 1,65. Le sfide proseguiranno domani alle 16:00 con il Liverpool che dopo aver perso la finale della prima edizione della ePremier League Invitational con Alexander-Arnold, questa volta punta sull'ex difensore Jose Enrique. L'avversario sarà l'Aston Villa di Keinan Davis e i Reds rischiano grosso visto che il «2» è molto più probabile a 1,65, rispetto all'«1» a 3,35.

Sorpresa anche in casa Everton che mostrerà i muscoli di Tony Bellew pugile e attore britannico, ma il Southampton con Michael Obafemi non dovrebbe farsi intimorire visto il segno «2» a 1,65. Maglia da titolare nel Chelsea per il 18emme Billy Gilmour, che alle 19:00 sfiderà Andre Gray del Watford. Confronto equilibrato con il segno «1» a 1,95.