La stagione regolare di BeSports, il primo campionato virtuale organizzato dalla Lega B, in collaborazione con MKERS e ACME, e col supporto di SMI Consulting e Dreams Team Travel, sponsor di un progetto, quello degli eSports, voluto fortemente dal presidente Mauro Balata, si è conclusa ieri dopo 380 partite ricche di gol e di emozioni, disputate su eFootball Pes 2020, il celebre gioco di calcio ideato da Konami.Ad avere la meglio, un po’ come nella Serie BKT, il Benevento (con i gamers Gsimo90 e Teclis-88) che, dopo una cavalcata praticamente vissuta quasi sempre al primo posto, proprio nelle ultime giornate ha staccato il Frosinone (TonyGalliano9 e MARIO_JJ_DA), scavalcato nel rush finale anche da Pisa (PISA_N17x e SASINHO_DIGIAC) e Cosenza (CaStRoGm23 e lorenx990) che completano il podio. Adesso spazio per i playoff che varranno il successo della prima edizione di BeSports.In lizza le prime 8 classificate, quindi oltre alle 4 già citate, ci sono, in ordine di graduatoria, Spezia (KRIS_DAM_DAMELLI e Super__ILO_), Pescara (Andreinho-92 e Vamos_Vincent_), Juve Stabia (Saigo_fcim e Belvone88) e Cremonese (Daark_simo e rudy92sale).Il format della fase finale, al via il 6 e il 7 giugno, è ancora più emozionante e lascia aperto qualsiasi scenario: le compagini arrivate nei primi 4 posti si sfideranno tra di loro, secondo il seguente formato:- La prima squadra in classifica sceglierà contro chi giocare fra la terza o la quarta.- La seconda squadra in classifica giocherà contro la rimanente non scelta dallaprima squadra.I Vincitori di questi due match, accederanno alle semifinali in cui si affronteranno per contendersi l’accesso alla finalissima. La perdente di questo match ha ancora un’ultima chance giocando contro la vincente del “Gauntlet” un mini torneo tra le perdenti della prima fase e le altre 4 squadre che si sono qualificate alla final eight (quindi le squadre che in regular season hanno chiuso dal quinto all’ottavo posto).In palio 2 buoni acquisto viaggi, offerti da Dreamsteam Travel, del valore di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) + IVA ciascuno.Il via è arrivato lo scorso 24 febbraio con le selezioni dei gamers che si sono concluse il 5 aprile mentre il campionato è partito ufficialmente 4 giorni dopo. Tantissimi i tifosi, giovani e non solo, che anche in questo periodo difficile in cui il calcio giocato è in pausa, hanno comunque voluto onorare questo meraviglioso sport, anche in forma virtuale, senza far mancare alle proprie squadre del cuore il loro supporto.