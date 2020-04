Niente 'Fifa eNations StayAndPlay Cup': annunciata nei giorni scorsi, la sfida alla consolle tra nazionali (formula stile pro am di golf, un professionista degli eSports in coppia con un dilettante vip, anzi preferibilmente calciatore vero) che doveva cominciare oggi è stata annullata questa notte dalla federazione di Infantino, come riportato da Ansa.it.



LA PROTESTA DI GALLIANI - La decisione della Fifa è arrivata subito dopo la dura protesta di Adriano Galliani, team manager dell'Italia, contro gli spagnoli che nelle loro convocazioni hanno affiancato al player, nel ruolo di celebrity, uno youtuber, djmariio, risultato però essere tra i primi 30 giocatori al mondo di Fifa20.



LE PAROLE DI ROMAGNOLI - Queste le parole a riguardo di Alessio Romagnoli, capitano del Milan che avrebbe dovuto rappresentare l'Italia: "Intanto non mi è piaciuta la mossa degli spagnoli che invece di mettere in squadra un calciatore professionista hanno inserito uno youtuber che gioca come un player di eSports vero e proprio. Volevano fare la doppia combinata... E poi non gioco perché se la Fifa fa un torneo, mi chiede la disponibilità, mi fa organizzare cercando di mettere insieme vita familiare e professionale, non può venire la notte prima dell'evento a dirmi che si gioca in amichevole".