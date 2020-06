Proseguono le iniziative eSports della Lega Serie A con due nuovi tornei: ieri 'Royal Rumble' su Fifa 20 con 15 squadre impegnate in sfide a tema, oggi tocca alla 'Battle Royale' su eFootball PES 2020 con altre 16 squadre in campo (tra cui Inter e Juventus) e altre modalità molto particolari. Il tutto in diretta streaming sul canale YouTube della eSerie A.