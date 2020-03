Il coronavirus ferma momentaneamente gli eSports nel mondo, intanto proseguono le selezioni per la eNazionale di Fifa 20, che permetterà alla Figc di avere un rappresentante su PlayStation 4 e uno su Xbox One. I tornei di qualificazione hanno già regalato i primi nomi, in attesa di definire i 32 giocatori (16 per console) che si disputeranno la fase finale del percorso di selezione per indossare la maglia azzurra della eNazionale a Coverciano.







QUALIFICATI PS4





Prinsipe – MKERS



fabio_ulous



vanbasten8790



Er_Caccia98 – Monza Esports



karlovic10 – Play Strong FIFA



Montaxer – Exeed



xArberVeliu – Empire Tigers



Nama



FiGu7RiNho_ – Monza Esports



CristianFenzi10 – Figaro Esports



Genoa_Gabry7 – Genoa Esports





QUALIFICATI XBOX





CobraaR9 – Monza Esports



salvatore1808 – Empoli Esports



bomberbroe96



AngryxMiche – Parma Esports



MCES_Polik – MCES Esports



luca2000one



LHE Jesus 19 – Lionheart Esports



RiberaRibell -MKERS



RichardEsp10 – FUT Universe



TactualStrange – Fc Emmen Esports



UnknownGreg – Palermo Esports