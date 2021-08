Il PSG continua a investire negli eSports. Il primo club francese a entrare nel settore nel 2016, rafforza la sua sezione gaming creando una nuova squadra per il titolo Arena of Valor, uno dei giochi MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) più popolari in Asia e, in particolare, in Thailandia. Dall'agosto 2021, il Paris Saint-Germain prenderà parte alle competizioni della RoV Pro League, di proprietà e gestita dallo sviluppatore ed editore di videogiochi Garena in Thailandia. Nella prima stagione, i parigini scenderanno in campo con una squadra di cinque giocatori thailandesi più una riserva, il reclutamento dei player è già in atto.



Fabien Allègre, direttore del merchandising e della diversificazione del marchio del PSG, dichiara: "La creazione del team di Arena of Valor è una continuazione della nostra strategia negli eSport. Segna un altro passo significativo nello sviluppo del Paris Saint-Germain Esports nei giochi per dispositivi mobili, in una delle regioni del mondo in cui hanno registrato una crescita impressionante negli ultimi anni".



Sébastien Wasels, direttore generale Asia-Pacifico del PSG, aggiunge: "Siamo lieti di entrare nella scena degli eSport thailandesi. Si tratta di un concreto passo avanti che rafforza la presenza del club in Thailandia e in tutto il sud-est asiatico. Il Paris Saint-Germain ha già stretto forti legami con milioni di fan in Thailandia e non vediamo l’ora di rafforzare questa community fornendo loro esperienze entusiasmanti".