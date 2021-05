Juventus e Roma al top in Europa, almeno in campo eSports: bianconeri e giallorossi hanno chiuso al vertice la regular season di eFootball.Pro, il campionato di eFootball PES 2021 che mette a confronto dieci dei più importanti club europei di calcio (pari a 31 punti, Juve prima per gli scontri diretti), e sono automaticamente qualificate alle semifinali del torneo.