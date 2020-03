#eNazionale #PES



Gli #Azzurri vincono il girone e volano alla fase finale di UEFA #eEuro2020





Il comunicato della Figc:Gli abbracci dopo i gol sono virtuali, ma la soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo è assolutamente reale: la eNazionale TIMVISION PES vince il proprio girone e si qualifica alla fase finale di UEFA eEURO 2020, il primo Campionato Europeo di eFoot che si giocherà su Pro Evolution Soccer.La squadra azzurra, composta da Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu (foto Figc.it), ha tagliato il primo importante traguardo della sua giovane storia, chiudendo in testa il proprio raggruppamento e consolidando il primo posto in classifica conquistato dopo i match d’andata disputati lo scorso 16 marzo.Nelle gare di ritorno, trasmesse in diretta su TIMVISION, l’Italia ha battuto nell’ordine Ucraina (4-2), Isole Faroe (8-1), Galles (6-0) e Andorra (6-1), una striscia di successi interrotta soltanto dal passo falso con il Montenegro (1-3). E proprio la nazionale montenegrina, che anche all’andata aveva fermato gli Azzurri sull’1-1, è stata sino all’ultimo la rivale più agguerrita del girone, chiuso al secondo posto con due soli punti di distacco. Il Montenegro si giocherà la qualificazione ai play off, mentre l’Italia ha già in tasca il pass per un Campionato Europeo che vuole vivere da protagonista.Risultati e classifica del Gruppo HUcraina-ITALIA 0-8ITALIA-Montenegro 1-1Isole Faroe-ITALIA 4-10Galles-ITALIA 0-6Andorra-ITALIA 1-7ITALIA-Ucraina 4-2Montenegro-ITALIA 3-1ITALIA-Isole Faroe 8-1ITALIA-Galles 6-0ITALIA-Andorra 6-1, Montenegro 23, Ucraina 22, Isola Faroe 12, Andorra 6, Galles 0.