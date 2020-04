Da oggi i pro del calcio nostrano si sfideranno da casa propria per aggiudicarsi il primo Scudetto della eSerie A TIM, al termine del calendario di partite previste dal programma di ‘Everybody Plays Home’, campionato che mette di fronte alcuni dei professionisti che rappresentano i club di Serie A nel mondo degli eSports, un ambito passato in poco tempo da fenomeno di nicchia ad appuntamento imperdibile per appassionati e sportivi di ogni genere. In vista del calcio d’inizio, come per ogni competizione tradizionale, anche i bookies ampliano la loro lavagna per includere le previsioni sui vincitori dei match in calendario.