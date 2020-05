Lavarca i confini ed abbraccia il mondo degli esport con l’inaugurazione di “”, primo torneoUn progetto ambizioso ed avvincente realizzato grazie ad un accordo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio e ProGaming Italia, con la collaborazione di Sony Interactive Entertainment Italia e il patrocinio di IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, che avrà inizio da venerdì 5 giugno 2020 con i tornei riservati esclusivamente ai tesserati della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.L’ingresso nel mondo degli esport in un settore in forte espansione e continua evoluzione conferma l’impegno della DCPS di voler condividere messaggi positivi e mantenere connesse tutte le squadre. Dal terreno di gioco al calcio “virtuale”, sempre in rete con la stessa passione e l’obiettivo di fare goal insieme.Si è deciso di “riconvertire” tutta l’attività calcistica in più competizioni on-line con la volontà di riuscire a coinvolgere i nostri calciatori e tutte le squadre in modo divertente e creativo, per eliminare le distanze interpersonali e abbattere quella sensazione di vuoto e solitudine causata dall’isolamento sociale di questo ultimo periodo.Le competizioni saranno due: un torneo a squadre e uno per singolo giocatore al fine di dare l’opportunità a tutti di iscriversi in base alle proprie capacità di gioco e di sfidarsi a colpi di joypad dalle proprie postazioni. I calendari dei tornei, le modalità di iscrizione e partecipazione ed ogni altro dettaglio relativo alle competizioni saranno pubblicate sui siti di Quartacategoria e Figc.Parallelamente alle due competizioni esport, si svilupperà una challenge creativa suddivisa in tre prove dedicata a tutti i tesserati della DCPS che saranno i protagonisti e potranno dare spazio alla propria fantasia e originalità.La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale guarda al futuro ed è pronta a scendere in campo in questa prima tappa di un percorso innovativo tra divertimento, competizione e spirito di aggregazione.“Inauguriamo un nuovo modo di condividere la passione per il calcio” - ha dichiarato, Presidente della FIGC – “Pochi giorni fa la eNazionale è diventata campione d’Europa suscitando un grande interesse e l’iniziativa della DCPS è ispirata proprio ad una sempre maggiore condivisione delle emozioni che genera il gioco del calcio, in ogni sua forma. A causa dell’emergenza sanitaria siamo stati costretti a dover interrompere l’attività sul campo, ma sono sicuro che l’impegno, la gioia e il carattere di tutti i protagonisti sarà lo stesso di sempre, anche in questo forzato e prolungato lockdown”.“Come Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia siamo orgogliosi di sostenere questa lodevole iniziativa della DCPS della FIGC” - ha dichiarato, Presidente di IIDEA – “Mai come in questo periodo abbiamo visto come i videogiochi possano aiutare a diminuire le distanze tra le persone e a creare occasioni di divertimento, apprendimento e sana competizione anche in ambiti finora inesplorati. Abbiamo deciso di supportare questo progetto come settore in un’ottica di responsabilità sociale e di aperta collaborazione con il mondo dello sport tradizionale, che ci auguriamo potrà continuare anche dopo questa emergenza”.