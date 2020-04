Prenderà il via questo pomeriggio, alle ore 17.30, il secondo torneo “Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home” su eFootball PES 2020, organizzato dalla Lega Serie A grazie alla collaborazione delle Società già impegnate negli eSports.



Un formato del torneo innovativo, che prevede la partecipazione di 2 player per ciascun Club, seppur le partite saranno disputate tutte 1vs1.



Al quadrangolare parteciperanno Hellas Verona FC ESports, U.S. Lecce Esports, U.C. Sampdoria e S.P.A.L. WEARENA. I Club che si contenderanno la vittoria saranno rappresentati dalle seguenti coppie di player:



- Hellas Verona FC ESports: Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu + Michele “MIKELE_17” Giugliano

- U.S. Lecce Esports: Umberto "umbee96_" Frusciano + Emmanuele "ROMANIEMMANUELE" Romani

- U.C. Sampdoria: Nicolò “Teclas93″ Sesto + Francesco “FranBartoz” Bartolozzi

- S.P.A.L. WeARENA: Salvatore “Gagliardo28” Gagliardo + Francesco "zaza1993frank" Colaleo



Le squadre si sfideranno inizialmente attraverso un girone all'italiana, dove i pro-player di ciascuna squadra incontreranno quelli delle altre. Ogni singola partita assegnerà 3 punti al vincitore e 1 punto per i pareggi. La classifica del girone decreterà gli incroci delle Semifinali, che saranno disputate su due partite con risultato cumulato, così come la Finalissima.



Fischio di inizio alle ore 17:30, il tutto in diretta streaming sul canale YouTube della eSerie A TIM.