Affrontare le repentine evoluzioni degliattraverso il dialogo e il confronto costante. È con questo spirito che, l’evento organizzato daedil 26 ottobre e che per la prima volta ha riunito gli enti sportivi italiani per condividere le rispettive esperienze nel gaming.Il Virtual Sport Summit ha lasciato un segno nel modo in cui le istituzioni sportive si stanno occupando di Esports. All’evento hanno partecipato i responsabili marketing e i referenti di FIGC (Federazione Italiano Gioco Calcio), FIP (Federazione Italiano Pallacanestro), ACI Esports (Automobile Club Italia), FISR (Federazione italiana sport rotellistici), FITA (Federazione Italiana Taekwondo), FIDAF (Federazione Italiana American Football), Lega Nazionale Dilettanti, LBA (Lega Basket Serie A), Comitato Promotore Esports e TIM come azienda che negli ultimi anni è stata sponsor della eSerie A. Grazie a questo format, gli enti hanno avuto l’occasione di mostrare i rispettivi programmi Esports, condividendo conoscenze e risultati.Ne sono scaturite sessioni di confronto e networking, che hanno portato le istituzioni partecipanti a dialogare su un tema così innovativo come mai fatto prima. Da questa considerazione è nata l’idea di ripetere con cadenza costante questo appuntamento, rendendo il Virtual Sport Summit un Tavolo Permanente di Coordinamento sulle tematiche del gaming, in cui le federazioni e leghe partecipanti potranno condividere gli avanzamenti dei rispetti progetti e i prossimi passi dello sviluppo del settore.Il Virtual Sport Summit così ha aperto un nuovo capitolo delle relazioni tra enti sportivi e dello sviluppo degli Esports in Italia. Come dichiarato recentemente da Thomas Bach, presidente del CIO, la creazione di un percorso olimpico per i Virtual Sport è possibile e presto potrebbe prendere forma. Il Virtual Sport Summit, quindi, ha anticipato questo enorme cambiamento, fornendo un’occasione per ragionare su come far evolvere il gaming in ambito sportivo.Il Tavolo Permanente di Coordinamento sarà promosso e organizzato dall’Osservatorio Italiano Esports e da ELIS, che recentemente hanno annunciato una partnership. Parteciperanno gli enti che hanno presenziato durante l’ultimo Virtual Sport Summit e sarà aperto ad altre federazioni e leghe che vorranno unirsi a questo gruppo di lavoro.Il Tavolo assumerà la forma di un’assemblea, che sarà guidata a turno da ogni ente per uno specifico periodo temporale."Ciò che è accaduto è semplicemente incredibile - commenta, founder e CEO di Osservatorio Italiano Esports e promotore del Virtual Sport Summit -. L’idea del Tavolo di Coordinamento Permanente è nata spontaneamente, proprio perché è stato riconosciuto il suo valore come strumento aggregante. Il Virtual Sport Summit è andato oltre ogni aspettativa, producendo un valore inestimabile e storico per il settore Esports in Italia. Per la prima volta le federazioni e le leghe si riuniranno costantemente per confrontarsi e avviare un dialogo sullo sviluppo di questo mondo, sotto l’egida di valori votati alla condivisione e allo scambio di conoscenze”.