Negli ultimi anni il calcio virtuale sta avendo un'impennata straordinaria. Oggi le partite si giocano in campo con un pallone tra i piedi ma anche sul divano di casa, col joystick tra le mani. E allora può succedere che nasca il Team Romagnoli o il Team Belotti e che tra non molto si possano sfidare proprio come fosse un classico Milan-Torino.e nel 2019 è entrata nella Top 8 dei migliori team Esports italiani.- L'obiettivo di questa partnership è di garantire all'atleta la giusta crescita dal punto di vista tecnico e di marketing, ma anche di tutelarlo a livello legale e contrattuale. Inoltre, la collaborazione nasce anche per offrire la gestione sportiva a chi vuole investire nel mondo Esports.. Fondamentale sarà anche l’attività di cura dell’immagine e di rapporti con i brand interessati a sponsorizzare i giocatori ed investire negli Esports.- Quello degli Esports è un mondo in costante crescita: nell'ultimo anno ha totalizzato un miliardo di introiti in tutto il mondo - il 18% in Europa - con un montepremi di 168 milioni di euro tra tutti i tornei - calcistici e non - in Italia.. Numeri pazzeschi per una realtà sempre più in espansione, e sulla quale Studio Assist insieme alla HSL stanno già lavorando d'anticipo con professionalità e decisione.