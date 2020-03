Marco Asensio vince il suo primo titolo da allenatore, negli eSports: l'attaccante spagnolo porta il Real Madrid alla vittoria ne LaLigaSantander Challenge, torneo di Fifa 20 organizzato in sostituzione del campionato fermo per l'emergenza coronavirus al quale hanno preso parte tanti calciatori in rappresentanza della propria squadra. L'attaccante blanco ha superato 4-2 in finale il collega Aitor Ruibal del Leganes, aggiudicandosi il trofeo. Il gol più bello, però, è quello della beneficenza: grazie a questo torneo, trasmesso in streaming, è stato possibile raccogliere oltre 140mila euro destinati a supportare le attività di lotta al Covid-19.