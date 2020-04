Alessio Romagnoli deve rinviare il debutto ufficiale come e-player dell'Italia. Il difensore del Milan avrebbe dovuto affiancare oggi Raffaele 'Er_caccia98' Cacciapuoti, pro-gamer del Monza, nel primo impegno degli Azzurri contro la Spagna nella FIFA eNations StayAndPlay Cup, torneo che mette un professionista e un calciatore di ogni nazione alla prova su Fifa 20. Il torneo, che aveva già destato prime polemiche per una 'furbata' spagnola contestata da Adriano Galliani, come apprende Calciomercato.com è stato annullato per problemi tecnici e sarà riposizionato. Intanto, gli organizzatori invitano a disputare ugualmente gli incontri come amichevoli.