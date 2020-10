Enter the new universe of FIFAe where your legacy is at your fingertips. Come in and show the world what you’re capable of. #FameYourGame pic.twitter.com/rz9ZMxVCph — FIFAe (@FIFAe) October 14, 2020

Nuove opportunità di qualificazione si presenteranno con le tre narrative a sé stanti, ognuna di esse condurrà alla cima del rispettivo evento FIFA.Coloro che competeranno, avranno l'occasione di rappresentare il proprio club nelle FIFAe Club Series, lottare per l'orgoglio della propria nazional e del proprio Paese nelle FIFAe Nations Series o potranno creare la propria eredità nelle EA SPORTS FIFA 21 GLOBAL SERIES sulla strada per la FIFAe World Cup."Con i nostri tornei FIFAe puntiamo ad avvicinarci a professionisti, gamer e appassionati. In tempi di accelerazione digitale, vediamo un forte spostamento nei consumi dei media, nei valori sociali e nelle narrative dell'entertainment. Per coinvolgere ulteriormente la prossima generazione del calcio, dobbiamo farci avanti adess", spiega in un comunicato Christian Volk, direttore dell'eFootball e del Gaming presso la FIFA."La nostra ambizione è di seminare il movimento per quella che potrebbe diventare una nuova categoria del calcio nell'ecosistema FIFA. Vogliamo creare il più grande palcoscenico per far sì che i migliori giocatori e i migliori team della community possano brillare, mentre cresce l'accesso di nuovi nei tornei FIFAe. Tutti noi alla FIFA siamo eccitati per quel che riserva il futuro".La FIFAe World Cup e la FIFAe Nations Series prevedono entrambe un montepremi da 500mila dollari, con la FIFAe Club Series che metterà altri 350mila dollari in palio. Altri 3 milioni di dollari in premi saranno distribuiti da EA enl corso dei Qualifiers, dei Regional Playoffs, della eChampions League e della CONMEBOL eLibertadores nel percorso previsto dalle EA SPORTS FIFA 21 Global Series.FIFA annuncia anche che la registrazione per le FIFAe Club Series è ora aperta, con l'inizio online previsto per novembre.