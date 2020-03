La Francesco Totti Championship è ufficialmente sospesa. Annunciato a marzo 2019 e già rinviato lo scorso luglio, il torneo eSports per gli appassionati delle simulazioni calcistiche promosso dall'ex capitano della Roma e targato VPL Italy non si farà. Esportsmag.it riporta le dichiarazioni degli organizzatori che confermano: "Il torneo è sospeso e tutti i giocatori sono o stanno per essere rimborsati. Per problemi tecnici abbiamo noi stessi chiuso le iscrizioni. Ci dispiace immensamente, per ora abbiamo sospeso il torneo online di Totti per problemi tecnici, questo non vuol dire che non faremo nulla, anzi, stiamo lavorando tuttora per organizzare un grande evento dal vivo, probabilmente a giugno o luglio... Adesso non possiamo dire oltre ma presto avremo grandi novità".