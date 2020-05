A un passo dal titolo. Finisce in finale il cammino della Serie A nel 'Stay2Score', torneo di Fifa 20 che ha messo a confronto 8 leghe europee in una competizione eSports mista tra pro gamer, calciatori e rappresentanti del mondo del calcio. Il nostro campionato ha messo in campo i gamer professionisti di Lecce e Cagliari, l'esterno della Fiorentina Pol Lirola e il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto: proprio il polacco è stato sconfitto in finale dal rappresentante della Liga, che ha alzato il titolo grazie al rocambolesco autogol di Chabot.





Prima semifinale - Sabato 23 maggio, ore 15.00

eAllsvenskan-eSerie A TIM 2-5



Seconda semifinale - Sabato 23 maggio, ore 16.15

eLaLiga Santander-Ekstraklasa Games 4-0



Finale - Sabato 23 maggio, ore 17.30

eLaLiga Santander-eSerie A TIM 2-1

Andata: eLaLiga Santander-eSerie A TIM 1-1

Ritorno: eSerie A TIM*-eLaLiga Santander 0-1