In attesa dell'inizio della eSerie A, primo campionato nazionale eSports rinviato per l'emergenza coronavirus, proseguono le iniziative della Lega di A. Oggi infatti andrà in scena un nuovo appuntamento della 'Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home' su eFootball PES 2020, con quattro squadre impegnate: Bologna FC 1909 Esports (Patrizio 'IronPatt' Poliandri), Genoa Esports (Rosario 'Genoa_Npk02' Accurso), Torino FC Esports Team (Christian 'Highlander--l---' Alloa) e Udinese Esports (Edoardo 'imbaedo1' Sbroggiò). Si parte alle 19, con girone eliminatorio di sola andata che stabilirà gli incroci delle semifinali disputate su partita singola per arrivare alla finalissima, che si disputerà in doppia sfida con risultato cumulato.



L'intero torneo sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della eSerie A TIM, che potete trovare anche qui sotto.