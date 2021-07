Philipp Kaufmann, allenatore del Basilea, commenta così l'arrivo in Svizzera di Sebastiano Esposito, prelevato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto (e controriscatto ai favori dei nerazzurri): "Con il suo ingaggio siamo riusciti a legare al Basilea un giocatore giovane e di grande talento che stava prendendo di mira anche altri grandi club. Siamo lieti di essere stati in grado di rafforzare ulteriormente il nostro attacco con lui".