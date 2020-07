Sebastiano Esposito è entrato nel mirino del Torino. La società granata, infatti, sta pensando al giovane attaccante dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.



La trattativa potrebbe prendere nelle prossime settimane, dopo il rinnovo del centravanti con il club nerazzurro: il Torino vorrebbe il giocatore in prestito, formula che sembrerebbe gradita anche all'Inter, ma Urbano Cairo punta anche a ottenere una clausola per il diritto di riscatto del calciatore.