L'avventura di Sebastiano Esposito con l'Anderlecht è vicinissima a concludersi con 6 mesi di anticipo dopo 21 presenze, 2 gol e solo 751 minuti giocati. L'Inter che è ancora proprietaria del suo cartellino spinge per un ritorno in Italia dove diversi club si sono interessati, ma il più convinto è la Ternana che secondo la Gazzetta dello Sport sta per liberare Pettinari per far spazio al talento italiano.